En la última emisión de "Por el Mundo", Florencia Peña recibió a Marley y mostró su lujosa mansión con piscina, bar y hasta un lago.

La audiencia miró con muy malos ojos la nueva casa de la actriz ya que el país se encuentra en una delicada situación económica como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

.

Una de las personas que cuestionó el hogar de la protagonista de "Casados con hijos" fue la ex concejal de "Juntos por el Cambio" de Quilmes, Jorgelina Kos Grabar.

A través de su cuenta de Twitter, la ex dirigente respondió una noticia de La Nación y disparó: "Hace 10 meses Florencia no tenía para comer y hoy muestra su lujosa nueva casa con bar, muelle y pileta. El kirchnerismo es prosperidad".

Ante el desafortunado comentario, la artista comentó picante: "Próspera es mi carrera, Jorgelina. 38 años de profesión. Además me adjudicás una frase falsa".

"¿Cuál es tu problema? ¿Mi ideología? No soy evasora, no tengo cuentas en el exterior, no tengo cargos políticos. ¿A quién le debo explicaciones? Quizá no es por mí por quien deberías preocuparte", manifestó tajante la actriz.