En la mañana de este miércoles Joe Biden asumió como el nuevo presidente de los Estados Unidos en una ceremonia que contó con varias presentaciones artísticas a cargo de figuras como Lady Gaga, Jennifer López y Garth Brooks. Fue por eso que Florencia Peña usó sus redes sociales para comparar a las estrellas internacionales con las personalidades de la farándula argentina.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz disparó también contra quienes cuestionan a los famosos nacionales que apoyan al Gobierno de Alberto Fernández y apuntó: "Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos".

"Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos, planeros. Mucho por aprender en esta joven democracia Argenta", reflexionó polémica y sus comentarios tuvieron varias repercusiones de los usuarios.

Uno de los usuarios respondió: "Flor, según los de acá también lo son ellos...". Pero la conductora de "Flor de Equipo", comentó irónica: "Debe ser verdad. Lady Gaga y JLo son dos planeras, chorras, chinveguenchas". Otro seguidor, expresó: "Guarden este tweet para cuando aparezca en un Resort 5 estrellas de Miami", y ella manifestó: "Agarrate porque no vas a dar abasto, mamuchi".

Luego, para aclarar su expresión, Peña agregó en otro tuit: "Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es cómo los miran y aplauden desde acá". "Los artistas apoyando allá son capos Acá chorros", lamentó.

"Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta NY, Hong Kong y Pipa. ¿Y? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina... no los quiero ver veraneando en Chapadmalal eh", cerró sarcástica.