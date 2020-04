Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes viven un amor especial, "sin rótulos ni etiquetas", según dijeron ambas recientemente. Pero el romance es fuerte, según las declaraciones que hicieron en un vivo de Instagram en medio de la cuarentena por el coronavirus.

La bailarina y la comediante tuvieron una historia hace algunos años, y hace un tiempo se reencontraron para forjar nuevamente su vínculo, aunque sin ningún tipo de ataduras ni restricciones.

Este jueves, creando contenido en plena cuarentena, Peña y Tajes interactuaron en un video en vivo de Instagram que contó con más de 60 mil seguidores de las dos. La última campeona del " Súper Bailando" contó como fue entregarse a sus sentimientos con Magalí: "Me habían gustado pibas antes, pero era algo a lo que no le quería abrir la puerta. Siempre me escapaba. Pero cuando la conocí a Maga dije '¡es acá!'. Fue algo muy fuerte!", reveló Flor cuando uno de los usuarios le preguntó qué fue la que la enamoró de Tajes.

Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña en el vivo de Instagram.

Sin esperarlo, sus fanáticos quedaron pasmados cuando la bailarina hizo una fuerte confesión sobre su conexión romántica con la escritora: "Lo que me enamoró fue todo. Es como esa persona que te hace sentir ¡wow! Yo dejé todo, me fui hasta de mi casa".

El comentario fue celebrado por todos los que miraban el video y escuchaban a las dos artistas. Y continuó: "Cuando el amor es tan grande, no hay palabras. Las palabras limitan. Es como cuando los artistas se suben al escenario, viste eso que te pasa, que te atraviesa, que te sentís indestructible y sentís que ese es el lugar en donde querés estar toda la vida y que no hay nada que te dé lo mismo".

Por su parte, Magalí respondió a la gran declaración de amor: "Nunca me habías dicho esto. ¡Qué lindo! Fue re lindo. No lloro porque hay miles de personas viéndonos".

En la misma línea, la también psicóloga expresó qué le cautivó de la bailarina: "Teníamos una conexión. Nos causan gracia los mimos memes. Cuando nos conocimos, no pasaban dos días y ya me levantaba pensando en ella. ¡Fue un flash, zarpado! Flor me pareció la dulzura en persona. Es demasiado buena y dulce. Es mucho más linda por dentro que por fuera. Imagínense que lo de afuera no le hace justicia".