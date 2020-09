Flor Jazmín Peña es una de las figuras de la farándula argentina que más activa se encuentra en las redes sociales, ya que si vamos a su origen, la bailarina comenzó en Instagram antes de volcarse de lleno en el "Bailando 2019" y su carrera televisiva. En esta oportunidad, la mediática habló por primera vez de su separación con Magalí Tajes y fue picante con sus respuestas.

“La verdad es que si me preguntas yo la amo y tenemos un vínculo. Todo lo que dijimos no es mentira. Lo único que te puedo decir es que mi vínculo con Maga trasciende las formas. Yo puedo no hablar pero es una de las personas más importantes de mi vida. Viste como la familia, bueno Maga es familia“, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“.

Flor Jazmín Peña habló de Magalí Tajes

“A mi me hizo tanto bien haberla conocido y el vínculo que tuvimos y que las pasamos porque las pasamos. A mis viejos no les había causado gracia en su momento y yo me fui de mi casa, me la jugué posta“, le explicó la coreógrafa al entrevistador.

Después, la campeona del "Súper Bailando" se refirió a una polémica frase que muchos le adjudicaban a ella: “Hoy por hoy está todo más que bien y hasta la re quieren a Maga. Cómo cuando les dije ´quiero bailar´. Maga subió a sus historias y estaba hablando y contando cuando la dejó una de sus novias. Sacaron de contexto eso y dijeron que yo le dije ´ya no te amo´y yo creo que nunca podría decirle a alguien algo así” .

“No digo que esté mal, está buenísimo ser tajante y sincero. Pero yo jamás le dije eso. Y salió de contexto. Justo esos días estaba un poco triste, yo soy transparente. Jamás le dije ´yo no te amo´porque la amo de hecho“, remató Peña.

La integrante del programa conducido por Nico Ochiato, “Todo puede pasar”, no desestimó una reconciliación: “No sé si es definitivo lo de Magalí, no tengo idea. No creo que nunca se corte nuestro vínculo. Puede tomar distintas formas. Puede ser amistad o noviazgo“.

¡Mirá el vivo de Instagram en el que participó Flor Jazmín Peña!