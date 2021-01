Tras el resultado positivo en coronavirus de Sol Pérez, Carmen Barbieri debió permanecer aislada luego de haber tenido contacto estrecho durante las primeras grabaciones de "MasterChef Celebrity 2". Finalmente, la capocómica también contrajo la enfermedad y ahora se encuentra en coma farmacológico.

Ante los primeros síntomas de la capocómica, Flavio Mendoza, su compañero en "Un estreno o un velorio" subestimó el cuadro y la tildó de "hipocondríaca". "Carmen está bien, pero lo que pasa es que ella es hipocondríaca, cualquier cosita se piensa que tiene todo", disparó antes de conocer el diagnóstico de la madre de Fede Bal.

Días después, el coreógrafo también se contagio de covid y a través de sus redes sociales reveló este domingo cómo transita la enfermedad e incluyó un profundo mensaje para La Leona en esta terrible situación.

"Perdón que no pueda contestar a todos los mensajes hay momentos que no me puedo mover de la fiebre, pero de a poquito voy mejorando. Gracias por tanto amor y buena energía", comenzó Flavio en su último posteo de Instagram.

El desafortunado comentario de Flavio Mendoza despertó un enfrentamiento con Carmen Barbieri.

Y reveló: "Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y en mi hijo y rezo para que todos estemos mejor". En cuanto a cuál es su malestar aseguró: "Cuídense mucho, a mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor".

"No es chiste este virus y si lo tenes y no te sentís mal es una bendición pero pensá que podes contagiar a alguien que sí la pase mal, pensemos en los demás, cuidémonos entre todos, obvio que tenemos que trabajar para poder vivir pero con conciencia y cuidado por favor", reflexionó.

Horas atrás, había dedicado un especial video a su colega también en sus redes donde manifestó: "Que dios nos cuide y podamos volver a reír pronto, fuerza Carmen de esta salimos juntos".