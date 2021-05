Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, conducida por Juana Viale, el ex boxeador, Jorge "Locomotora" Castro, reveló que quiere ser diputado y aspira a presentarse en las próximas elecciones legislativas.

“Quiero ser diputado de la Nación, así que vamos a hacer lo posible para poder ayudar a la gente olvidada”, aseguró Castro en El Trece y reiteró: “A mí me gusta hablar como hablo siempre, tratar de hacer lo mejor, como lo que estoy haciendo".

.

Sin embargo, Flavio Mendoza no se mostró muy de acuerdo con la idea del ex boxeador y compartió un filoso mensaje en contra de la candidatura del campeón mundial en 1994: "Locomotora Castro quiere ser diputado. Por favor señor no hable más vergonzoso".