Después del éxito de la primera temporada de "MasterChef Celebrity", los productores decidieron aumentar el nivel de dificultad de los desafíos para que los participantes tengan que esforzarse aún más en cada prueba. Sin embargo, el reto de la yerba mate complicó a más de uno.

Flavia Palmiero fue una de las figuras que no pudo manejar un buen sabor en su crème brûlée al agregarle la típica yerba mate. Sin embargo, el incómodo momento no fue ahí, sino que cuando tuvieron que degustar el plato de su compañero Gastón Dalmau.

La actriz se mostró muy afectada por el llamado de atención del jurado.

Mientras que los jurados del reality gastronómico felicitaban al ex "Casi Ángeles" por su creación, la conductora estaba hablando con sus compañeros. Por esto, Germán Martitegui la "retó": "Flavia, ¿está distraída?”. "Sí señor, ¿cómo? Estaba charlando con mi compañera”, contestó ella sincera. “Debería prestar más atención”, arremetió el chef.

El cruce no quedó ahí ya que después de que el programa saliera al aire, la actriz le dedicó un enojado mensaje y le reprochó el reto: "Señor Germán Martitegui, le tengo respeto. No creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora. El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones".

Señor @germantegui le tengo respeto ,no creo q lo de ayer haya sido con mala onda. Ud sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Reponsabilidad. Trabajo y soy una señora ! El reto de colegio estuvo de más pero son cosas que pasan en las grabaciones ! @MasterChefAR ❤️ — Flavia Palmiero (@flaviapalmiero) March 17, 2021

