La reciente separación de Morena Rial y Facundo Ambrosioni sigue dando que hablar. Luego de que el futbolista cordobés reconociera que le fue infiel a la mediática, trascendió un polémico audio de WhatsApp de la supuesta amante.

Todo comenzó por un vivo de Instagram que protagonizaron Ambrosioni y una joven llamada Antonela Pena. Frente a miles de seguidores que seguían atentos la transmisión, ella lo mandó al frente y contó que se cruzaron en un boliche cuando él todavía estaba en pareja. "Te recuerdo lo que pasó en el baño... Yo sé lo que pasó esa noche", comenzó a relatar picante.

Por su parte, él se hizo el desentendido y Pane insisitó: "¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex". Incómodo por la situación, Facundo aclaró que eso no sucedió cómo lo cuenta la joven. "No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre", resaltó.

Sin embargo, en las últimas horas se filtró un audio de WhatsApp de Antonela donde le cuenta a una amiga lo que sucedió esa noche. "Lo que pasó fue que en febrero lo vi en Porto (un boliche de Córdoba). Él salió con Morena y otros amigos... Toda la noche nos hicimos miraditas. Yo pasaba y le tocaba la espalda con la mina ahí al lado. Ya nos conocíamos", sostuvo.

Y continuó: "En un momento yo fui al baño de arriba y él vino. Y en la puerta tipo medio que me lo chapé. Fue rápido porque a él lo conoce todo el mundo ahí. Yo entré al baño, él bajó y después lo seguí viendo abajo. Él estaba con Morena, nos hacíamos caras, mirábamos, nos reíamos, rarísimo todo. En el vivo (de Instagram) él lo admitió todo esto".

El mensaje del abogado de More Rial en Instagram.

A partir del revuelo que generó está situación, Alejandro Cipolla, el abogado de Morena, arremetió contra el cordobés en las redes. "Lamentable hacer quedar mal a Morena Rial, la mamá de tu hijo. La voy a defender siempre porque ella es muy buena, yo no. Que me tengas bloqueado no significa que no me voy a enterar", disparó en las historias de Instagram.