Si bien parecía que se dirigian directo al registro civil para oficializar su relación, Lizy Tagliani y Leo Alturria decidieron separarse inesperadamente y lo contaron en un amigable posteo que compartieron en redes sociales.

No obstante, la buena onda entre la ex pareja no podía durar para siempre ya que la conductora y el rugbier publicaron insólitos mensajes con filosas acusaciones sobre el otro que dejaron a todos con la boca abierta.

En la noche del domingo, el cordobés habló con el periodista de "Emparejados", Juan Etchegoyen, y dio detalles de su ruptura con la actriz: "Yo la dejé". Ante las declaraciones de su ex, Tagliani usó su cuenta de Twitter para hacer un descargo: "Cosas que pasan".

Sin embargo, los mensajes de Lizy no quedaron ahí ya que una usuaria manifestó su indignación por lo que dijo el rugbier en televisión: " Triste cuando uno sale a ventilar cosas que deben quedar en la pareja o este caso ex pareja... Lamentable por no decir patético...".

Sorprendida por el accionar de su ex, la peluquera retrucó: " No sé quién es. El Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis...".

