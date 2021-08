Esta semana Karina "La Princesita" fue la encargada de inaugurar un nuevo ritmo en " ShowMatch: La Academia" y bailó la salsa de a tres junto a su mamá, Mónica Coello. Su pérformance alcanzó un gran puntaje, pero fue muy criticada por Rocío Marengo.

La novia de Eduardo Fort también se lució en la pista acompañada de su mamá, Graciela, sin embargo las devoluciones que recibió del jurado no fueron tan buenas. Mientras que la cantante sumó 27 puntos, ella hizo 25.

Disconforme con la opinión del jurado sobre su baile, Rocío se descargó en Twitter y disparó duro contra la ex de El Polaco. Ambas protagonizaron un tenso momento en el que también intervino Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando una usuaria advirtió a la ex participante de "MasterChef Celebrity": "Rocío te banco siempre, pero no te metas con Moni, la mamá de Karina". Fue cuando la referente de la movida tropical preguntó lo que ocurría y Marengo no dudó en responder.

"Te usé como ejemplo porque me pareció que no podía haber tanta diferencia entre nuestros bailes. Ángel te puso un 9 a vos y un 7 a mi. Fue muy injusto! Es con el jurado el tema! No con vos y menos con tu mamá que lo hizo bárbaro! Ángel de Brito culpa tuya!", explicó Rocío.

En ese momento, el periodista dio su parecer y sumó más leña al fuego: "Hacete cargo Rocío. Tirás la piedra y escondes la mano. A mi lo de La Princesita y la reina madre me gustó más que lo tuyo". Pero sus palabras no hicieron más que alterar los ánimos de Marengo.

"Mi mamá hizo 2 trucos y muchas secuencias y enlaces. La mamá de Karina SE PERDIÓ (y lo reconoció cuando culpó a la cámara). Además la madre de Karina es re joven y mi mamá está cerca de la abuela de Cande. Buenas noches jurado. Todo bien igual", remarcó indignada.

Luego respondió a los cuestionamientos de otra usuaria que le recriminó: "Dijiste que había gente que bailó enyesada y al toque nombraste a la mamá de Karina. Hacete cargo!!!". La explicación de Marengo fue: "Dije 'enyesados' por algunos participantes 'fijos' de La Academia!! Los invitados a la salsa de a 3 (toooodos) hacen lo que pueden en 1 semana de ensayo y lo hicieron muy bien!! Y mucho más las madres y abu de Cande que con mucha diferencia de edad con nosotros lo dejaron tooodo!".

Mientras que por su parte, Karina le respondió picante: "Bueno bajá un cambio y con mi mamá no te metas. Mi vieja no se perdió, me perdí yo. No da que te pongas a comparar a dos personas mayores Rocio. Tanto lío por dos puntitos".

Pero Rocío redobló la apuesta y fue mucho más dura: "Te perdiste y te parece que un 9 es correcto?? También ponete en el lugar de los que nos matamos y nunca alcanza! Vos desde que te enojaste con el jurado te regalan nota!! Venimos preparando dos coreos todas las semanas! El duelo no es joda!".

"La vez que compartimos gala te perdiste te acordas? Y te pusieron un notón!! Me lo confesaste, yo me di cuenta tmb y yo sh. La diferencia entre nosotras. Siento que no hacía falta decir que bailó enyesada. Sólo eso. Lo demás no me meto. Gracias Compa", cerró "La Princesita".

