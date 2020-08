Durante el fin de semana, Fernanda Vives comenzó una campaña para denunciar a un usuario de Instagram que le escribió un repudiable comentario a su hija, Brisa, de 9 años mientras hacía un vivo en esa red social.

La ex vedette acusó al administrador de la cuenta @jose.moreno2017 de "pedófilo" y le solicitó a sus seguidores que también denuncien al usuario para que los administradores de Intagram lo bloquearan.

En las últimas horas, Vives reveló que el perfil del hombre sigue activo y mostró los nuevos mensajes que recibió de su parte. "Hoy después de dos días de denunciarle la cuenta entre todos, después de que todos los portales de medios de comunicación se hagan eco de esta terrible frase, Instagram no le cerró la cuenta", remarcó.

El descargo de Fernanda Vives ante la decisión de Instagram.

"No eliminamos la cuenta. Determinamos que es probable que esta cuenta no incumpla nuestras normas comunitarias. Como Instagram es una comunidad internacional, comprendemos que las personas se pueden expresar de distintas maneras", fue la respuesta que recibió la actriz por parte de la red social ante las denuncias.

Furiosa, compartió los terribles mensajes que recibió por parte del polémico usuario: "Put... de mierd...", dice uno de los comentarios. "Esto es lo que escribió este ser. Me está puteando, amenazando...", advirtió.

Además, compartió un audio que recibió del hombre: "Dejá de hablar boludeces, gorda... Gorda pelotu...". En ese momento, la actriz dejó ver su indignación al asegurar que "todavía Instagram no le cerró la cuenta a este tipo" y contó que espera que "la Justicia pueda hacer algo".

Para cerrar, confesó: "La verdad es que ya temo por todo porque es una persona que me sigue amenazando". En la descripción de su posteo etiquetó al presidente Alberto Fernández y al ministro de Seguirdad, Sergio Berni.

Recibió amenazas por parte del usuario que le escribió a su hija.

"Todo empezó con un comentario pedófilo y perverso muy fuera de lugar hacia una niña de 9 años. A este hijo de put... no solo que no le cerraron la cuenta sino que ahora me acosa con agravios sexuales en mi cuenta y se da el lujo de dejarme audios, en estos momentos tememos por la seguridad y la integridad de nuestra familia", expresó.

Durante una transmisión de la pequeña, el hombre posteó una desagradable expresión que fue eliminado por Fernanda a penas leyó el comentario.

Mirá el descargo de Fernanda Vives ante las amenazas del "pedófilo"

La respuesta de las autoridades de Instagram.