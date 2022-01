En las últimas horas el París Saint-Germain anunció que Lionel Messi dio positivo de Covid-19. La noticia dio vuelta el mundo y como era de esperarse, en las redes todos los fanáticos del ídolo lamentaron el diagnóstico. Entre muchas especulaciones sobre cómo se contagió el capitán de la Selección Argentina, la que más ruido hizo fue sobre su encuentro con Fer Palacio en Navidad.

.

El DJ estuvo presente en la celebración de Nochebuena donde cantaron Los Palmeras, en la que el jugador del PSG fue visto con Antonela Roccuzzo, bailando cumbia muy animados. De tal forma, muchos dirigieron su enojo hacia él, acusándolo de haberle transmitido el virus al rosarino.

Ante estas insólitas críticas, "Ferpa" se expresó en sus redes sociales con un video para aclarar la situación. "Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner asesino", reveló el artista sobre el nivel de los insultos que recibió.

Luego, publicó una imagen del testeo que se realizó, para asegurar que no tuvo nada que ver con el contagio de "La Pulga". "Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso", concluyó de manera fulminante.

Fer Palacio compartió su PCR negativo para eliminar dudas.

Mirá lo que le dijo Fer Palacio a los que lo acusaron de contagiar a Lionel Messi