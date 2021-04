En marzo del año pasado se esperaba la vuelta de " Casados con Hijos" en el teatro Gran Rex, pero la pandemia hizo que la comedia nunca tuviera su estreno. Además, el escándalo central lo protagonizó Érica Rivas, quien no iba a ser parte de la propuesta por problemas con el guión.

Ahora, la actriz que personificaba a María Elena Fuseneco reveló detalles sobre su desvinculación del proyecto y contó una incómoda charla que tuvo con Guillermo Francella. Al respecto advirtió: "Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado".

"Me comí que el director (Francella) me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían 'bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo'. Pero es mucho más que eso", recordó Rivas en diálogo con Página 12. Y continuó: "Lo que me salió fue decir: 'Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más'".

Sus declaraciones fueron tendencia en las redes sociales y provocaron la reacción de cientos de usuarios quienes, casualmente, se pusieron del lado del actor y lanzaron denigrantes tuits contra la actriz donde justificaban el motivo por el cual Francella la había llamado de esa manera.

No obstante, hubo quienes defendieron a Érica y tildaron al padre de Nicolás Francella de "machirulo" por sus dichos. "Entré para ver por qué Francella era tendencia y eran todos machirulos y machirulas defendiendolo por haberla llamado 'feminazi' a Érica Rivas", escribió una usuaria.

Polémica con "Casados con hijos": ¡Mirá los tuits de los usuarios defendiendo a Guillermo Francella!

Érica Rivas rompió el silencio sobre su salida de "Casados con hijos": "Francella me dijo feminazi". Francella felicitaciones!!!! Aplauso, medalla y beso — mavica (@mavica7) April 16, 2021