Miami siempre fue el lugar preferido de Ricardo Fort y parece que también el de su hijo Felipe. El joven de 17 años anunció que planea seguir los pasos de su padre e irse a vivir allá para destinar su futuro en bienes raíces.

La noticia la comunicó a través de sus redes sociales cuando un usuario le consultó sobre una imagen que compartió: "¿Ese penthouse es tuyo ya?". Al respecto, el hermano de Marta Fort conestó: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

"¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", fue otra de las preguntas. "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá", respondió con seguridad el heredero de Fort.

Ante la convicción del adolescente, uno de sus seguidores quiso saber de qué iba a trabajar. Fue en ese entonces cuando Felipe explicó: "Tengo pensadas muchas cosas, una de esas es trabajar en bienes raíces. Acá hay trabajo en todos lados, literal".

Hasta el momento omitió brindar más detalles, de esta manera se desconoce si se establecerá solo o estará acompañado de su hermana. De todos modos, el joven que nació en Los Ángeles, California, sabe que su destino está en Miami.