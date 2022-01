En el marco de la suba de casos de coronavirus en el mundo, Fede Bal dio positivo de Covid-19 cuando regresó de Mar del Plata al hacerse un hisopado por protocolo días antes de incorporarse a un nuevo programa en televisión.

El hijo de Carmen Barbieri viajó a la ciudad balnearia de "La Feliz" ya que tenía algunas responsabilidades laborales y se contagió en alguno de los eventos que visitó, dejándolo inhabilitado para reemplazar a Darío Barassi en "100 argentinos dicen".

A través de sus historias de Instagram, el actor contó la dura noticia: "Hola a todos, quería contarles que volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta y con voz nasal. Me hice un hisopado y tengo Covid-19".

.

"Iba a reemplazar por unas semanas a Darío Barassi en "100 argentinos dicen", él está de vacaciones, y por precaución sentí que tenía que la producción me mandara a alguien que me pueda hisopar, me hisopé y me dio positivo", detalló sobre su futuro faltazo en el programa de juegos.

.

Y cerró al compartir una pequeña reflexión sobre el cuidado y la precaución: "Yo me siento bien, no tengo síntomas, solo tengo voz nasal y un poco de tos como si fuera un resfrio. Cuídense, yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata que tuve unos eventos así que seguramente me lo contagié por ahí, pero cuidémonos, está muy fuerte en todos lados. Tengo varios amigos cercanos que tienen covid así que usen barbijo y estemos bien".

