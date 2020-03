"Hoy me desperté siendo protagonista de una fake news. En la misma dijeron que yo había contraído el coronavirus, preocupando a mi familia y amigos. Portales y programas replicaron este invento, agravando el daño", comenzó a decir Fede Bal en sus redes sociales para brindar un mensaje concientizador.

A través de Twitter se creó el hashtag #FuerzaFedeBal para contar la falsa noticia de que el actor padecía la enfermedad que preocupa al mundo: "Muchos medios convirtieron en noticia el invento de un estúpido. Es decir, desde una red social cualquier irresponsable dice cualquier cosa y muchos medios, también con irresponsabilidad, le dan veracidad".

"Creo que es necesario que los medios no amplíen mentiras que solo generan daño y preocupación. Porque ellos tienen un rol social fundamental, repleto de responsabilidad", continuó reflexivo el hijo de Carmen Barbieri.

Furioso por la fake news.

"Hoy le tocó a mi familia y a mí. Y la experiencia es fea e injusta. Deseo que no le pase a nadie más. Los autores lo disfrazan de humor, pero si hay dolor, no es humor. Tal vez sea tiempo de desintoxicarnos de las redes sociales. De protegernos de una cloaca que no deja de supurar pus. Inventando o criticando. Destilando envidia, odio y mentiras", sostuvo firme. Y concluyó: "Hay mucha gente que desde las redes ayuda, construye y suma. Pero hay tantas otras que desde su frustración lastiman sin importarles nada. Menos redes y más vida real. Me parece una gran idea".