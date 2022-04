Fede Bal fue víctima de un terrible accidente en Brasil mientras se preparaba para un capítulo de "Resto del Mundo". El actor se encontraba en Paraty y se grabó con un parapente. Pero su aventura concluyó con un final caótico cuando el motor se le cayó encima y sufrió una fractura expuesta en el brazo.

Por ese motivo, Carmen Barbieri y su novia Sofía Aldrey viajaron al país vecino para acompañar al conductor y estar presente en su operación, que fue este viernes, según indicó Bal en sus redes sociales: "Muy temprano finalmente me opero y necesito agradecerles la cantidad de amor que recibí por parte de amigos, colegas y sobretodo de ustedes del otro lado. Me hicieron sentir tan acompañado en un momento tan duro que mientras escribo esto no puedo dejar de emocionarme. Si todo sale bien en unos días vuelvo a casa, no saben lo que necesito de mi cama, de mi perro, y de mi inodoro, claro".

"Agradezco poder contarla, agradezco que el universo siga dándome batallas que pueda vencer así tengo historias para aburrir a mis nietos en algunos años", cerró agradecido.

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen informó el desenlace de la intervención quirúrgica. "Fede Bal fue operado exitosamente en Río de Janeiro. Esto fue esta mañana y acaba de terminar dicha operación. Fede estuvo acompañado por su mamá Carmen Barbieri y su novia, Sofía Aldrey. #MitreLive", escribió.

Luego de la operación de Federico, Carmen Barbieri expresó un alentador mensaje a través de sus historias de Instagram. "Los milagros son solo la consecuencia de atreverse a creer", fue la frase que compartió la capocómica. Mientras que a su texto le agregó: "Gracias Dios".