El noviazgo de Fede Bal y Laurita Fernández finalizó en mayo del 2018 luego de un intenso año lleno de altibajos. Aunque sus caminos se abrieron, los dos mantienen una buena relación e incluso el actor sería capaz de volver a contactarla para charlar, según aseguró en sus redes sociales en las últimas horas.

Luego de confirmarse la reciente ruptura de la bailarina con Nicolás Cabré, el hijo de Carmen Barbieri anunció que este viernes llamará a una de sus ex novias. Su lista de pasadas relaciones también incluye a Barbie Velez, Sofía Aldrey, Bianca Iovenitti y hasta Mica Vázquez, con quien se lo vinculó en un romance. No obstante, los usuarios apuntaron hacia una en particular.

Fede Bal y Laurita fueron novios entre 2017 y 2018.

Fede y Laurita cumplieron un año de relación amorosa e incluso la pareja participó en el "Bailando". Luego se separaron, pero quedó una muy buena relación entre ellos.

"Hace un tiempo decidí que no me quiero quedar con dudas en algunos aspectos de mi vida. Mañana llamo a quien fue una de las mujeres de mi vida que por supuesto me dejo", anunció el joven en su cuenta de Twitter.

Como parte de un segmento del programa radial "Late el viernes", Fede se atreverá a hablar con una ex. Para sumar a sus seguidores a esta travesía, el actor preguntó: "¿A vos también te dejan como a mi?". A los pocos minutos los usuarios empezaron a especular quién podría ser y Laurita fue una de las primeras en aparecer entre los comentarios.

Desde que le diagnosticaron cáncer de intestino, el protagonista de "Mentiras Inteligentes" se muestra más reflexivo y alienta a valorar las pequeñas cosas de la vida en cada posteo que realiza en las redes.

¡Mirá el mensaje de Fede Bal que sembró la duda y la reacción de sus seguidores!

¿Fede Bal quiere reconquistar a Laurita Fernández?

La reacción de los usuarios.

Sus seguidores le pidieron que llame a Laurita.