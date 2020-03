Tras decretarse la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, Pampita tomó la drástica decisión de no continuar con su ciclo " Pampita Online" para cumplir con el aislamiento social en su hogar junto a su familia.

A pesar de mantener una baja actividad en sus redes sociales, su marido Roberto García Moritán compartió un pequeño video en sus redes en el que muestra a Delfina, su hija, haciendo panqueques que luego la modelo mostró desde su cuenta de Instagram. "Es lo máximo Delfi", escribió la conductora.

Delfina, la hija de Roberto García Moritán, preparó panqueques para la familia.

Más tarde, Roberto publicó la receta de los panqueques que hizo su hija. "Dos huevos, 200 cc de leche, 100 g de harina, media cda de manteca, y algo más, que hace de un momento simple algo de lo que nunca nos vamos a olvidar", detalló.

Además, como ya han hecho otras figuras de las farándula argentina, la modelo realizó videollamadas con sus amigas más íntimas y compartió imágenes de este encuentro virtual.

Pampita se comunicó por videollamada con sus amigas.

Al momento de tener que anunciar su despedida momentea por la pandemia, Pampita no pudo contener la angustia al aire. "Estamos a tiempo nosotros como argentinos. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. De arriba dicen 'no salgan de su casa': no salgan en serio, nos tenemos que cuidar entre todos”, suplicó a sus televidentes.

“Me sorprende hablar con gente que todavía sigue saliendo a hacer las compras, que va a ver muebles, que se junta con amigos... Esto es España: ellos no reaccionaron a tiempo, nosotros si podemos reaccionar a tiempo”, cerró indignada por las personas que no cumplen la medida preventiva.