Tras sus paradisíacas vacaciones en México, Mica Viciconte y Fabián Cubero volvieron al país y protagonizaron un gracioso momento en las redes cuando el ex futbolista quiso sorprender a la modelo con un horrible disfraz pero fue ella quien terminó adelantándose.

"Una jodita que no salió del todo bien ... Volveré... Mica Viciconte. Diviértanse. Nunca pierdan la sonrisa", escribió en la publicación junto al gracioso video que se hizo viral en las redes.

Fabián Cubero intentó asustar a Mica Viciconte pero la broma le salió mal.

En las imágenes se puede ver al exdefensor de Vélez con una máscara de terror y escondido en un armario. Sin aviso previo se puede escuchar como Viciconte avisa de su estado: “¡Amor, pará! ¡Estoy en pelotas!".

Sin previo aviso, la ex participante de "Combate" apareció en escena recién salida de la ducha, con el pelo mojado y envuelta en una toalla. “¿Estás filmando?”, preguntó la modelo, a lo que Cubero negó con la máscara todavía puesta. “Ah, ¿y a quién vas a asustar?”, agregó Mica, por lo que el ex de Nicole Neumann tuvo que confesar su plan: “Saliste antes...”.

Cubero capturó el momento en que Mica Viciconte salió de la ducha desnuda.

“¡Ay, la p... madre, amor! Decime que no estabas filmando. Me muero... ¡Salí en pelotas! ¿Estabas filmando? ¿Amor, estás bien?”, estalló Viciconte. Cubero replicó enmascarado: “No soy amor”. Impaciente, la actriz decidió sacarle el disfraz a su novio y manifestó: “Dale, amor, me estás asustando”.

¡Mirá el gracioso video de Cubero y Mica Viciconte!