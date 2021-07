La participación de Bianca Cherutti, hija del cómico Miguel Ángel Cherutti, en " La Voz Argentina" trajo mucha repercusión en las redes sociales. Algunos la señalaron por acomodo al ser "hija de", pero otros hicieron acusaciones más serias.

La joven participó junto a su padre el año pasado en el " Cantando 2020", conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, como reemplazo de Charlotte Caniggia y su compañero. En una de las galas, padre e hija homenajearon a María Martha Serra Lima.

Luego de su exitosa participación en "La Voz" y elegir al equipo de Mau y Ricky, sus ex compañeros del "Cantando" lanzaron fuertes acusaciones en Twitter.

Nell Valenti, ex compañero de Esmeralda Mitre, reveló que él también quiso formar parte de la competencia pero no lo dejaron por haber sido parte del otro reality. "Bianca Cherutti estuvo en el CANTANDO 2020, y ahora en LA VOZ - TELEFE. A mi me llamaron los produs de la voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, NO PODIA SER PARTE... venimos bien...", disparó en la red social.

.

"Mirá vos, no sabía que Bianca Cherutti podía estar en en Canal 13 y también en Telefe. Por favor, qué impotencia", remarcó.

Además, su novia Melina de Piano, quien estuvo en el "Cantando" como compañera de Alex Caniggia y Pablito Ruiz, también apuntó contra el programa: "Ah Bianca Cherutti estuvo en el 'Cantando' y también en 'La Voz'. Copaaaaaaaado eh". "Estoy muy desilusionada en este momento… Qué triste lo que la tiene que remar un artista en este bendito país", agregó.

Sin embargo, muchos usuarios en las redes remarcaron que Cherutti fue simplemente un reemplazo durante el "Cantando", mientras que Nell y Melina formaron parte del staff fijo como participantes.