Mientras que algunas parejas van y vienen en la farándula argentina, hay otras que son muy estables a pesar de las situaciones personales y Evangelina Anderson y Martín Demichelis, son una de ellas.

La familia Demichelis-Anderson.

Tras tres hijos, Bastián, Lola y Emma, la modelo y el exfutbolista cumplieron 13 años en pareja y Evangelina lo celebró con una foto retro junto con un emocionante mensaje: Ésta es nuestra primera foto juntos. 13 años atrás, quién diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero".

"Ese chico que ven en ésta foto, se convirtió no sólo en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero por lo menos, en 13 vidas más... aniversario", escribió la botinera en sus redes.

