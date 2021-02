La actriz Evan Rachel Wood acusó en redes sociales a su ex pareja, el cantante Marilyn Manson, por abusos sexuales y violencia de género. La artista dio detalles de lo que vivió desde su adolescencia y admitió que tiene miedo de represalias hasta el día de hoy.

Wood, protagonista de la exitosa serie "Westworld", subió una imagen a su cuenta personal de Instagram donde se lee un comunicado en el que acusa a Manson de varios años de maltrato y abuso.

En 2016, había revelado que fue violada y violentada en una entrevista para Rolling Stone. Si bien muchos supusieron que se trataba del cantante, porque su romance fue público, ella mantuvo en secreto su nombre, hasta ahora.

Se mostraron públicamente por primera vez cuando ella tenía 19 años.

También declaró ante el Senado de California en ese momento, donde expresó que el abusador le había ocultado su adicción a las drogas y al alcohol. También denunció episodios de celos extremos: "Terminaban en que él destrozara nuestra casa, me arrinconara en una habitación y me amenazara".

La relación comenzó, para la prensa, en 2007, cuando ella tenía 19 años y él 38 y comenzaron a mostrarse en eventos. Sin embargo, el vínculo habría comenzado antes de que ella cumpliera la mayoría de edad. En 2010 se comprometieron pero ese mismo año se separaron.

Cuando estaban de novios, la joven actuó en uno de sus videoclips, "Heart-Shaped Glasses", en el que él dice que ella le recuerda a una chica que le gustaba cuando iba al colegio.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson", arrancó diciendo Rachel, quien ya había hablado de haber sido víctima de violencia de generó.

"Comenzó con grooming cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", prosiguió con su relato.

Vale decir que el término "grooming", implica una serie de comportamientos de pederastía, que incluyen acecho y engaño a menores para manejar su conducta y así concretar el abuso.

Luego admite que por mucho tiempo tuvo temor a denunciarlo: "Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este peligroso hombre y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas".

"Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", cerró, dando a entender que no solo ella padeció un infierno con el extravagante músico.

Desde hace varios años milita en contra de la violencia machista, participó de la campaña del "Me Too" y en 2019 impulsó un proyecto de ley para dar más cobertura a las víctimas de violencia doméstica que se promulgó ese mismo año y entró en vigor en enero de 2020.

En tanto, el acusado aún no hizo declaraciones al respecto, pero la actriz recibió el apoyo de muchos amigos y colegas de Hollywood.

