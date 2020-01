Radicada en Estados Unidos, Eva de Dominici viajó hacia Hawaii para participar de las grabaciones de una serie internacional. En medio del rodaje, la joven de 24 años decidió mostrar un adelanto de su participación a través de las redes sociales y, de inmediato, enloqueció a todos sus seguidores.

En una nueva faceta de su carrera, la actriz se pondrá en la piel de María, un personaje dramático y fuerte que aparecerá en la tira "Hawaii Five-zero", de la CBS. Para contar está gran noticia, Eva posó junto a dos efectivos policiales de la ciudad de Honolulu y demostró su capacidad para variar sus perfiles actorales.

Por un momento, la artista dejó de lado su costado maternal -tras convertirse en madre de Cairo- para mostrarse como una mujer ruda, firme y solemne. Con armas en mano, Eva dasafía a la cámara y se impone con su postura inmutable.

"Say hello to Maria, from Catalonia (Decile 'Hola' a María, desde Catalonia). Rodando", escribió la artista como descripción de la postal. En la imagen se la ve lluciendo un atuendo oscuro y con una pistola en la mano. A sus costados, la custodian dos policias.