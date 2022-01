Después que varios de sus ex compañeros de "Cebollitas", ya sea Juan Yacuzzi, Martín Miani, e Iván Rossi, denunciaran violencia y maltrato durante el rodaje del programa infantil, Marcelo Italiano sumó estremecedores datos de esta terrible experiencia que vivió durante su juventud.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el actor que interpretó a "Sammy" en "Cebollitas" impactó con sus espeluznantes recuerdos de maltrato al elenco joven de la tira: “Yo viví una experiencia de mucho aprendizaje con las cosas buenas y con todas las cosas que no estaban bien, yo en ese momento lo detecté que no estaba bien y con el tiempo lo ratifiqué y por suerte se está hablando de esto”.

“Había gritos, te gritaban, no te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían y te gritaban.´Che pibe no seas tan paje..., no seas tan boludo, esto es televisión, esto sale como chorizo, dale, dale, dale´ gritos. Había amenazas también porque te decían que si no hacías lo que ellos pedían te mandaban el telegrama”, detalló Italiano en la entrevista.

Violencia y maltrato en el rodaje de "Cebollitas".

Además, el intérprete reveló que alguien del equipo protagonizó un insólito momento de agresión en el set: “Había acciones indeseadas y violentas. Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y en determinado momento a alguien no le salía la escena y la letra, y entró este productor furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared, soy testigo que no hubo ningún muerto, de milagro”,

“Es violento siempre ese tipo de cosas y más con niños trabajando. Le podría haber dado a cualquier persona esa silla. En el estudio había muchas personas y esto era producto de la ira que se manejaba en el programa”, recordó sobre el violento accionar de un productor de la tira.

.

“A un niño le decís que sos un inútil y te lo cree y saber eso depende de cómo trabajes lo psicológico pero era un programa que no estaba preparado con la capacitación psicológica infanto juvenil que tenían que prepararnos y darnos las órdenes específicas”, expresó.

Y cerró contundente: “De milagro no hubo una internación o una muerte, obviamente. Son acciones violentas innecesarias pero son producto de no saber manejar situaciones, no había nadie que se ponga en pensar en lo psicológico de las niñas y niños que trabajaban”.

