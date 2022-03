Estefi Berardi es una de las nuevas panelistas de "LAM". La joven viene pisando fuerte con sus opiniones, por lo tanto Ángel de Brito la invitó a su ciclo de espectáculos como una de las revelaciones. En su poco tiempo al aire, Berardi ya hizo explosivas declaraciones contra Laurita Fernández e incluso sobre su propia compañera, Yanina Latorre.

.

Ahora parece que la integrante del panel de "Mañanísima", programa de Carmen Barbieri, comenzó una nueva guerra contra Cinthia Fernández. Todo inició cuando la expareja de Matías Defederico, opinó sobre las integrantes del nuevo panel del que antes era parte.

Sobre Ana Rosenfeld, la bailarina expresó: "Me torra", y en cuanto a Nazarena Vélez, dijo que era la única que le gustaba. La polémica se dio cuando habló de Estefi, al decir que "no le genera nada como angelita" y además la tildó de "atrevida".

El fuerte cruce que tuvieron Cinthia Fernández y Estefi Berardi en Twitter.

Luego, Fernández vio que varios medios replicaron sus dichos y señaló con un picante comentario: "Como la inflan a esta piba". Berardi por su parte no se quedó atrás y le respondió: "Por que te molesta que me inflen? Yo deseo que crezcas cada vez más. No envidio el progreso del otro. Lo celebro. Y mucho más entre mujeres".

Del tal forma, Cinthia procedió a bloquear en Twitter a la panelista, sin explicación o replica alguna. "Me bloquea, pero después reclama en televisión los temas pendientes que tiene conmigo. En vez de llamarme y decírmelos de frente", señalo Estefi al descubrir el accionar de la modelo.

Estefi Berardi apuntó contra Cinthia Fernández por bloquearla en redes.

A través de mensajes que le mandó a Yanina Latorre, la expanelista de "LAM" dijo que decidió bloquear a Berardi porque "la trató de desequilibrada" y que nunca la creyó las denuncias que hizo contra el padre de sus hijas.