Esteban Lamothe tuvo que frenar sus actividades laborales debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Bajo este contexto, el actor permanece en su hogar y utiliza sus redes sociales con más constancia para interactuar con sus seguidores.

En esta ocasión, utilizó su cuenta de Twitter para comenzar un debate con sus fanáticos y poder leer cómo pasan ellos el aislamiento social. Para eso, compartió un curioso y sorpresivo mensaje que dio que hablar: "¿A qué hora del día sienten que se van a morir? Yo cuando me despierto".

Rápidamente, los usuarios comenzaron a responder y acompañaron al artista con impensadas respuestas. "A la tarde-noche, lo siento como un domingo eterno", "antes de dormir", "a la mañana cuando me despierto", "Cuando me acuesto a dormir es inevitable pensar que me voy a morir durmiendo", fueron algunos de los comentarios.

No obstante, hubo quienes no empatizaron con la duda de Lamothe y lo criticaron. "Qué linda manera de arrancar Esteban, muy serena", dijo uno irónico. Mientras que otro lanzó: "Cuando te veo actuar".