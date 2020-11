El 2020 ya es considerado como uno de los años más complicados de la historia debido a la pandemia del coronavirus, los problemas políticos y económicos se hicieron notar con fuerza estos últimos meses. No obstante, el mundo de la farándula argentina también atravesó momentos insólitos.

Entre ellos, Lola Latorre fue una de las protagonistas del escándalo ya que comenzó con las burlas a los temblores de Nacha Guevara, luego "fue a buscar a una amiga a una fiesta clandestina" y finalmente volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que la jurado la tildara de "caso perdido". Tras las lapidarias palabras de la artista, la joven de 19 años decidió renunciar al "Cantando 2020".

Lola Latorre modeló para una marca de ropa y le llovieron las críticas

Ahora, la controversia recae en una marca de indumentaria nacional que decidió contratar a Lola para que fuese la cara visible de su útlima campaña, pero a muchos clientes no les gustó, por lo que le dejaron cientos de mensajes en la publicación de Instagram, que luego de haber estado publicadapor unas horas, fue eliminada por las fuertes críticas.

La campaña publicitaria que protagonizó Lola Latorre

"Como cliente de la marca, no refleja lo que es realmente. Flojo al elegir la modelo correcta", "Me parece que quieren cambiar de público con la elección de la modelo. No me siento reflejada como cliente de hace años", "Creo que con la elección de esta modelo que es lo menos dejaré de comprar. Qué pena". "Será influencer, pero dudo que represente al público objetivo de la marca", fueron algunos de los duros comentarios en el posteo.

Comentarios en la publicidad protagonizada por Lola Latorre

Por su parte, la dueña y diseñadora de la marca salió a defender su decisión de contratar a Latorre: "Fue un placer trabajar con ella. Para quienes no la conocen, les cuento que además de amorosa y extremadamente respetuosa con todo el equipo, es séper profesional, preparada y creativa... mucho futuro por delante. Ya sea como abogada o artista, o mejor ambas. ¡Chapó Lola!".