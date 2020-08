Desaparecida completamente de las redes sociales desde hace un poco más de un mes, Jimena Barón sigue dando que hablar en el mundo virtual. En las últimas horas, los usuarios reflotaron un video de la cantante donde sus palabras parece que apuntan a Daniel Osvaldo.

Recordemos que el pasado 24 de mayo fue el cumpleaños de "La Cobra" y fue ese mismo día donde confirmó que se encontraba viviendo en la casa del futbolista con un reflexivo posteo que publicó en su cuenta de Instagram. Desde aquella fecha hasta la actualidad sucedieron varios hechos significativos: rumores de reconciliación y embarazo, idas y vueltas de la artista a su departamento por supuestas peleas con él, y miles de publicaciones en Instagram de lo que parecía una convivencia ¿parental? armoniosa.

Sin embargo, Jimena despertó polémica semanas atrás por supuestamente "promover la extrema delgadez" con una serie de fotografías que publicó el 13 de julio. Desde entonces no hemos visto ningún posteo más de la intérprete. A pesar de haber sido encontrada en las calles por la revista Paparazzi y de aclarar que se encuentra todo más que bien, las malas lenguas advierten que la artista no estaría pasando un buen momento tras las repercusiones negativas de sus postales y también por la "nueva crisis" con Osvaldo.

Jimena Barón estuvo conviviendo con Daniel Osvaldo durante gran parte de la cuarentena.

Ante su ausencia y la falta de esclarecimiento de los sucesos, los usuarios reavivaron un antiguo video que publicó Barón en su cuenta de Tik Tok el 21 de mayo, días antes de festejar su cumpleaños en la casa de Daniel. "Hay mucha gente que se te va acercar con la excusa de que te quiere ayudar y aconsejar, y te quiere ver mejor", comienza a decir en tono reflexivo a modo de recomendación para sus seguidores.

Y agrega: "Y te va a decir cosas que que si el resto del día te queda como una vibración en el pecho y simplemente lo que te dijeron te hace sentir más como el cu... ¡Esa gente no te quiere! Y no hace falta ni ver un mensaje ni descubrir algo... ¡no!".

"Si vos te quedaste con una sensación chot... y de repente decís 'qué me quiso decir' o no se entendió... ¡Se terminó! La gente que te quiere te hace sentir mejor, siempre", concluyó categórica en el mensaje donde no nombra a nadie en particular pero parece una clara indirecta al padre de su hijo Morrison.