En coincidencia con el feriado del 17 de agosto, que conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, cientos de personas convocaron a una movilización en contra de la cuarentena y Federico D'Elía no escondió su dura opinión a través de las redes sociales.

El protagonista de "Los Simuladores" recordó su interpretación como el Padre de la Patria y criticó las marchas que se dieron en diferentes puntos del país en contraposición a las últimas medidas del Gobierno.

.

Desde su cuenta de Twitter, D'Elia compartió el recuerdo de uno de sus seguidores en el que lo mostraba vestido como el Liberador de América y escribió: "Como San Martín les digo, 'hagan oír sus voces, quéjense todo lo que quieran, no pasen desapercibidos y demuestren su enojo si es necesario y así lo sienten...".

Contundente también agregó: "Pero no vayan a la marcha que hay un virus peligroso dando vueltas, no sean bolud...". Su picante comentario recibió miles de reacciones por parte de los usuarios.

La picante reflexión de Federico D'Elía.

Ante la gran repercusión de su tuit, momentos después el artista se volvió a referir a la convocatoria popularizada con el hashtag "Marcha17A" y se manifestó con gran ironía. "Toqué una fibra muy íntima de la gente... y me hago cargo de no saber que lo de hoy no es una marcha, mas sino una Gesta Liberadora", soltó.