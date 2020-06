Sofía Zámolo quedó embarazada a fines de febrero después de buscarlo durante un largo tiempo con su pareja Felix Uriburi. Cuando la modelo de 37 años se enteró que estaba en la dulce espera, se lo comunicó a su familia y grabó el momento.

Antes de que comenzara el período de cuarentena obligatoria, la conductora pudo reunir a sus seres queridos para compartir la feliz noticia. Aquel momento quedó registrado en una grabación que meses después compartió.

"Así le anunciábamos a mi familia que vamos a ser papás. 26 de Febrero 2020. 9:26pm", escribió Zámolo en su cuenta de Instagram para compartir el momento en el que su ahijada anunció que ella estaba embarazada.

En otros posteos, Sofía comentó que espera una nena y que el parto sería en octubre. A su vez expresó cómo vive su embarazo en medio de la pandemia del coronavirus: "En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca".

Serán padres por primera vez.

"A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir. Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás por primera vez", sostuvo.