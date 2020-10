"¡Dije que sí!", anunció hace algunos días Stefi Roitman en sus redes sociales con una foto de su anillo de bodas para oficializar su compromiso con Ricky Montaner. Ahora, la pareja compartió también el video del momento de la propuesta de casamiento en sus posteos de Instagram y cautivaron a millones de fanáticos de todo el mundo.

En una cena familiar en la casa de los Montaner en Miami, los integrantes tenían que leer en voz alta los mensajes que se encontraban escritos en galletas de la fortuna y la de Roitman decía: "Stef, ¿te querés casar conmigo?".

"La noche de mis sueños", escribió la ex de Gastón Soffritti en una nueva publicación para mostrar cómo recibió la gran sorpresa. "Sí. Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a ustedes también este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mi me inspira, me da ilusión, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegó sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Él tenía todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre @rickymontaner. 'Es como un sueño...'", expresó la actriz de 26 años.





Desde la cuenta oficial de Mau y Ricky también se publicó parte del fragmento de la propuesta. Se puede ver a toda la familia Montaner en una cena en el jardín de su hogar presenciar aquel momento mientras registraban cada instante con sus teléfonos celulares y celebraban el amor del cantante y la joven argentina.

Por su parte, Ricardo Montaner compartió la propuesta de su hijo a Stefi y comentó con sus seguidores: "Compromiso de @rickymontaner y @stefroitman ... EL ORIGINAL. No acepten copias, esta es la real... cámara oficial...#LosMontaner siempre armando líos".