Nai Awada lleva días en una gran polémica con Emily Lucius tras lo que se vio en "El Hotel de los Famosos". La hermana de Belu Lucius es parte del bullying constante que recibió Locho Loccisano y terminó en un fuerte ataque de pánico mientras realizaba un desafío. Justamente la influencer acudió a sus redes sociales para repudiar lo que salió en televisión.

Finalmente, la actriz se disculpó por sus dichos en Twitter y en una entrevista en "Intrusos", donde llamó a que la participante del reality de El Trece sea cancelada. Ante la pérdida de marcas con las que trabajaba, la propia Emily Lucius le suplicó a Locho Loccisano que salga de manera pública a aclarar que ella no lo hostigó.

"Pido disculpas públicas por mis insultos hacia Emily . Estaba muy enojada y hablé en caliente pero nadie merece tanta agresion", escribió en primer lugar aunque minutos después le llegó la noticia de que Lucius planea llevar a la Justicia por sus dichos.

Emily Lucius en el centro de la polémica.

Nai Awada volvió a acudir a Twitter para referirse al tema: "La verdad hablar de Tribunales por decir pelotu... me parece una ridiculez. Si querés vernos para reírnos por semejante boludez habiendo tantos problemas serios en la Justicia está mi abogada siempre conmigo Elba Marcovecchio".

Ante la repercusión negativa que tuvo la participación de Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos", intenta defenderse con algunas demandas. Sin embargo, Awada no se mantuvo en el silencio y completó: "Encima tuve la gentileza de pedir perdón publicamente, espero vos hagas lo mismo".

Nai Awada arremetió contra Emily Lucius.

"Les juro que no puedo creer que diga que me quiere llevar a Tribunales por esto. ¿Es joda, no?", dijo Nai Awada en el final de su descargo. Mientras tanto, el reality sigue emitiendo capítulos que no la dejan en un buen lugar a Lucius.