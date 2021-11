Desde que sacaron el tema "Como si no importara", los rumores de romance entre Emilia Mernes y Duki no paran de crecer. Los artistas negaron una y mil veces que entre ellos no pasa nada pero la foto que le sacaron habla por sí sola.

Está no es la primera vez que se los ha visto juntos. Durante la premier de una película, se los vio sentados uno al lado del otro y luego en las fotos aparecieron abrazados y muy juntos. Luego de que el trapero haya cortado su relación amorosa con Brenda Asnicar y ella con Neymar, ambos están solteros.

.

La mayoría de los artistas argentinos se encuentran en Las Vegas ya que allí es donde se llevó a cabo la premiación de los Latin Grammys. Se nota que los cantantes decidieron seguir la frase "Los que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas" ya que se mostraron a los besos.

En la foto se puede ver a Bizarrap con uno de los tantos artistas que se presentaron y detrás de ellos queda un hueco. Allí se la puede ver a Emilia y a Duki muy cerca, tanto que parece que se están dando un beso. Horas más tarde, el productor de las famosas Music Sessions borró la imagen de su cuenta de Instagram.

Por el momento, ninguno de los dos salió a hablar pero los rumores no paran de crecer. Ángel de Brito compartió las fotos en su cuenta de Twitter y escribió: "Cuando haces zoom encontrás cosas".