Emilia Mernes atraviesa un momento soñado junto a Duki en Italia, donde ambos disfrutan de unas vacaciones después de un 2021 cargado de proyectos laborales. Las fotos que comparten demuestran lo alegres que están por compartir un viaje de tal magnitud, aunque también lo trasladan a sus cuentas de Twitter.

No es ninguna novedad que ambos se dedican acaramelados mensajes en la red social del pajarito. Esto divierte a muchas personas pero también atrae algunos hater que aprovechan para criticarlos, algo que no cayó bien en la ex cantante de Rombai.

.

Una usuaria de Twitter hizo captura a un intercambio de mensajes entre la feliz pareja. "Vos estás demasiado bueno", cerró ella mientras que Duki agregó: "¿Y vos mi amor?". Por su parte, @CandeGarzon_ escribió con una imagen: "Alguien que les avise que existe algo que se llamada md (mensaje directo)".

Duki y Emilia Mernes, muy enamorados.

Lejos de dejarla pasar, Emilia Mernes se tomó de mala manera la publicación y tuvo una respuesta contundente y con cierta bronca. "¿Qué mierd... te molesta, loca? Unas ganas de hacerte ver", escribió con furia. Claro que esto causó revuelo y hasta la propia autora del mensaje se disculpó.

"Noo, Emi, perdón. Yo te quiero", escribió la chica ante el enojo de la cantante que no quiso arruinar sus vacaciones por la publicación que recibió.