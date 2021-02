El viernes último Julieta Prandi volvió a tener un encontronazo con su ex marido, Claudio Contardi, por abandonar a sus hijos en la puerta de su casa mientras estaba trabajando.

Luego del dramático episodio, la modelo decidió denunciarlo en la Comisaría de la Mujer por recomendación de su abogada Ana Rosenfeld. "Mis hijos pasaron una situación de abandono, de muchísima violencia, gritos y nervios. Estuvieron dos horas en un auto esperando y después los tiraron como si fueran un paquete. Los dejaron en la vereda. Si no venía Pao, se los dejaba al jardinero que pasaba o a mi vecina", contó indignada la también conductora radial.

Y en comunicación con Teleshow disparó: "Mi ex marido cruzó los límites. Les está haciendo un daño emocional que es terrible. Ellos deberían estar idolatrando a su papá, no viendo lo despreciable que puede ser. Y ojo que lo que me pasa a mí le pasa a mil mujeres".

Mientras que enterado de toda la situación, Emanuel Ortega, actual pareja de la top model, demostró su apoyo incondicional a través de un cálido mensaje en las redes sociales.

En su última historia de Instagram, el hijo de Palito Ortega subió una foto junto a Prandi en la que se los ve muy cómplices y manifestó: "Guerrera, valiente y entera". Por su parte, ella replicó el posteo y agradeció el gestó: "Gracias, mi amor".