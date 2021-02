Luego de varias especulaciones sobre los romances de Julieta Prandi tras su dramática separación de Claudio Contardi, la modelo confirmó su noviazgo con Emanuel Ortega y se mostró feliz con presente amoroso.

A través de las redes sociales, la mamá de Rocco y Mateo se mostró enamorada y feliz junto al músico después de superar el tormentoso divorcio con su ex. Pero a partir de compartir la primera foto como signo de amor con el artista, comenzó a subir más posteos con su media naranja.

.

Esta vez, la modelo publicó en su cuenta de Instagram un divertido video captura por el hijo de Palito Ortega mientras está cocinando y con lentes para sol. En las imágenes se la puede ver de entrecasa y a puro llanto mientras intenta cortar una cebolla.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega en uno de sus románticos paseos.

Además se la escucha reír a carcajadas y exclamar: "¡No me escrachés! Todo sea para alimentarte, ¿sabés?". Al mismo tiempo, en la descripción del video incluyó tiernas palabras para el joven: "Cuando quedas en evidencia de que no sos muy normalita. El guacamole me salió 'Luxury' jajaja pero los lentes no provocaron el efecto deseado. Lloré como desgraciada. Gracias Emanuel Ortega por escracharme. De eso se trata la vida".

La publicación alcanzó más de 160 mil reproducciones en cuestión de horas y varios comentarios de sus seguidores fascinados con sus habilidades culinarias. Pero además, Emanuel le dejó un dulce mensaje: "Tu risa es canción".