El último escándalo que se conoció de Eloy Rivera ocurrió a comienzos del 2020 cuando intentó asesinar a su novia por un supuesto "delirio místico" que lo llevó a casi cometer el grave delito. "Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedió. Miren este trailer", escribió el influencer en Twitter en aquel momento.

Un año después, el ex "Combate 2014" y "Gran Hermano 2015" reapareció en las redes sociales con una nueva polémica ya que compartió un descargo en su canal de YouTube donde denunció que fue abusado sexualmente. "Buenas, mi nombre es Eloy Rivera. Soy un influencer de Instagram y de las redes sociales. Hace unos años estuve en Gran Hermano y en otros programas, pero eso no es lo importante ahora", se presentó en los primeros segundos del video.

.

Y continuó: "Yo quería contarles que hace poquito quise volver a la televisión, volver a actuar, que es lo que a mi me gusta. Y buscando por Instagram encontré a la agencia 'Latinfluence', que representa a varios artistas y youtubers conocidos, como María Becerra, El Demente, Romina Malaspina y otros. Me comunique con ellos y hablé con José Levy, que es el que maneja la agencia. Me junté con él y me dijo propuestas interesantes que podía llegar hacer en televisión que me gustaron, pero a cambio de eso él me pidió tener relaciones con él".

"La verdad que fue horrible, una situación muy fea. No se la deseo a nadie, como me paso a mí le puede pasar a otros chicos. Así que tengan mucho cuidado con José Levy de 'Latinfluence'. A este señor lo voy a denunciar penalmente, esto no va a quedar así. Espero que se haga justicia y que ningún chico más pase por esta situación que es horrible", cerró.