Tras estar internado más de un mes en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento por una quemadura en su pierna, Charly García fue dado de alta y regresó a su hogar para continuar su recuperación.

Si bien ésta no fue la única vez que la eminencia del rock nacional sufrió problemas de salud a lo largo de su carrera, el artista ya se encuentra en su casa para poder recomponerse junto a profesionales.

En ese sentido, en las últimas horas se comenzó a viralizar un inédito video del rockero en un gran momento de su trayectora profesional en 1986 durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

Lo icónico de este histórico video, que publicó Rarezas Say No More, es la gran fluidez y pronunciación con la que el cantante charló en inglés junto al periodista estadounidense que lo entrevistó.

¡Mirá el icónico video de Charly García hablando inglés!