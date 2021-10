Apenas Lionel Messi fue contratado por el Paris Saint Germain, muchas personas especularon sobre la relación que tendrían Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi. Las dos empresarias no habían tenido acercamiento en las redes sociales por lo que era una incógnita el trato que mantendrían.

Si bien ya pasaron semanas desde la llegada del rosarino al equipo francés, no se publicaron fotos en las que aparezcan ambas y no hubo demasiados indicios de una posible amistad. Durante las últimas horas, hubo muchas especulaciones por la ausencia de un saludo entre ambas en el evento de "La Semana de la Moda" en París.

.

Un video mostraba a ambas cruzándose en la alfombra roja pero no hubo un gesto amigable, por lo que se habló de cierta tensión. De todos modos, Wanda intentó alejar los rumores con un agradable comentario en la publicación de Roccuzzo con las fotos de dicho evento. "Me encanta", escribió la ex pareja de Maxi López.

Finalmente, se publicó una historia de Instagram que parece tirar abajo las especulaciones. La cuenta "ChismedeKer" compartió una secuencia en la que se puede observar un saludos en las dos mujeres apenas llegaron a la prestigiosa gala. Si bien todavía no hay registro juntas, es evidente que ya mantienen un vínculo amistoso.

Luego de una larga estadía en España, la familia de Messi cambió de destino por lo que están reconstruyendo sus vínculos. La empresaria tenía su grupo de amigas pero fue muy bien recibida por Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, y Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María.

¡El amistoso saludo entre Antonela Roccuzzo y Wanda Nara en París!