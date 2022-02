Desde que Flor Vigna apostó por darle inicio a su carrera de cantante se la ve muy feliz. Además, la ex "Combate" tiene el incondicional apoyo de Luciano Castro, con quién confirmó su romance a finales del 2021, que participó en el video de su primer sencillo, "Uy".

Durante el fin de semana, Vigna brindó un show en Tucumán, del que subió un clip con los mejores momentos de lo que fue la jornada. Al principio, se la ve muy animada cantando y bailando, con un look compuesto por una bikini verde fluo, short de jean, botas rosas y una gorra del mismo color. Luego del espectáculo la cantante aprovechó para sacarse fotos con sus fanáticos que la estaban esperando.

En las imágenes también se puede apreciar el detrás de escena de lo que fueron los ensayos para la presentación en vivo con su banda y el divertido viaje en avión que compartió con su novio y su equipo hasta la provincia del norte.

Luciano Castro acompañó a Flor Vigna en su viaje a Tucumán para dar un show.

Como pie de la publicación que hizo, escribió un reflexión muy emotiva sobre la gran apuesta que hizo con la música. "¿Alguna vez soñaste tanto tanto con algo pero tu cabeza te lo tiraba tan abajo que no te animabas a ni arrancar? Decidí CAMBIAR el 'nunca me va a salir esto' o el 'soy pésima para aquello' por APRENDER TODO LO QUE SEA NECESARIO para ir por lo que quiero", expresó.

Y agregó: "Entrenar mi mente para que las malas voces de mi cabezas muten a hábitos que me ayuden a cumplir mis metas. Aprender es la llave a todo. Aprender a producir y no esperar que me llamen, aprender a formar equipos, ir a mil clases, de piano , de canto , de danza, de composición y todas las que el camino me vaya dictando".

Mirá el video de Flor Vigna cantando en Tucumán