Santi Maratea cobró mucha relevancia en los últimos meses al encabezar distintas movidas solidarias por distintas causas nobles. Sin embargo, algunos de sus dichos lo llevaron a la polémica y ser cuestionado en redes sociales.

Esta vez preocupó a todos sus seguidores en Instagram con una historia de su estadía en Barcelona. Durante los últimos meses, estuvo en distintas partes de Estados Unidos y México, por lo que hace pocos días se trasladó a Europa.

A través de algunas historias, el influencer que tiene casi dos millones de seguidores contó una escalofriante anécdota. “Yo iba caminando por una avenida muy cheta de Barcelona. Paso por Dolce & Gabbana y veo una bermuda, la voy a pagar y le tarjeta me rebota. Salgo del local, llamo a la tarjeta y cuando vuelva a entrar me doy cuenta que no tengo mi carterita”, reveló al comenzar.

“La perdí, me la robaron. Ahí tenía todas mis tarjetas de débito y crédito, que ya las había perdido y me mandaron dos de urgencia. También perdí las llaves del AirBnB”, comentó Santi mientras comía en un local de McDonalds. Además, expresó: “Me habían dado un número de emergencia y no me atendió nadie en toda la noche y dormí en la calle”.

“En realidad no dormí, pero estuve sentado en la calle. No tenía tabaco, no tenía plata, no podía comprarme nada”, continuó con el estremecedor relato. Finalmente, recién a las 10 de la mañana lo contactaron desde su hospedaje para poder abrirle.

El influencer decidió abandonar el departamento en el que vivía a raíz de la discusión que mantuvo con la dueña del AirBnB. Sus vacaciones en España tuvieron una mancha que parece haber quedado en el pasado, por lo que le toca disfrutar de los paisajes de su destino.