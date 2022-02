Juana Repetto se encuentra viviendo un momento muy angustiante a meses de haberse convertido en mamá por segunda vez. En sus redes sociales mostró que su hijo más grande, Toribio, se contagió de COVID-19 lo cuál la alejó de su pareja, Sebastián.

Frente a esto, la hija de Reina Reech se encuentra aislada y su marido se fue de viaje. En su cuenta de Instagram compartió una foto en donde se puede ver a Belisario con su papá tirados en el piso armando las valijas para que él pueda irse. "Buen viaje papá. Te vamos a extrañar mucho", escribió la actriz.

.

Asimismo, relató los días que estuvo viviendo entre la enfermedad de su hijo y la distancia que tiene con su esposo. "Hace más de una semana que no nos abrazamos, que no nos damos la mano, que no nos miramos juntos una serie en la cama porque dormimos separados. Y hoy se nos fue por 15 y no pudimos darnos un beso y un abrazo", se lamentó la hija de Nicolás Repetto.

Poco a poco, la artista se va recuperando al igual que sus hijos. Toribio ya tiene el alta y ella con su bebé la tendrán dentro de poco. Todavía no se sabe cuando regresa Sebastián, pero cada vez falta menos para el tan esperado reencuentro con la familia.

Juana Repetto con su familia.

Las redes sociales fueron su lugar de escape y todos los días contaba cómo se estaba sintiendo. Además de estar a cargo de dos nenes que necesitan a su mamá todo el tiempo.

¡Mirá el triste momento que está pasando Juana Repetto!

La despedida de Juana Repetto de su marido.