Cande Tinelli se muestra sin pudor en sus redes sociales a tal punto que hace unos días promocionó juguetes sexuales que pertenecen a su marca de ropa.

Alejada de los escenarios por la cuarentena obligatoria por el coronavirus, la joven intenta divertirse en el mundo virtual y sacar adelante su empresa textil.

En esta oportunidad, la hija de Marcelo volvió a llamar la atención en su cuenta de Instagram al compartir una osada foto donde se la ve sin corpiño y mostrando sus tatuajes.

Lejos de pensar en las críticas, Cande posó en su cama y mirando a cámara con su look al estilo Billie Eilish. Además reveló: "No me gusta dormir sola". Su íntima confesión tiene que ver con su novio Federico Giuliani, quien volvió a su casa para cumplir con el aislamiento junto a su familia.