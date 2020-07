A dos semanas de convertirse en madre por tercera vez, Paula Chaves se convirtió en una referente en temas de parto, familia y vida de hogar.

A través de sus redes sociales suele compartir parte de la intimidad de su casa en plena cuarentena por coronavirus junto a Pedro Alfonso y sus pequeños, Olivia, Baltazar y Filipa. Pero además sube diferentes consejos para vivir a pleno el embarazo y el momento de dar a luz.

.

En las historias de Instagram anunció que pronto realizará una transmisión en vivo en el que contará su propia experiencia como madre y le consultó a sus seguidores qué otros temas les gustaría ver. Muchas de las consultas que recibió en las últimas semanas fue por el método de parto respetado que utilizó para el nacimiento de su beba.

Pero, en las últimas horas sorprendió a todos los usuarios con la publicación de un tierno video en el que se la ve junto a su nena recién nacida. En las imágenes se puede ver a Filipa dormida en la cama de sus papás.

La conductora de " Bake Off" reveló que hace colecho con su hija y escribió: "Es más fuerte que yo... me gusta tenerlos cerquita...". Si bien muchos especialistas no recomiendan esta modalidad, son muchas las mamás que la eligen de todos modos.

"Aunque ella necesita estar más cerquita todavía....", bromeó al mostrar cómo Filipa se acurruca sobre su pecho para descansar. Incluso dejó ver que comparte su habitación con todos sus hijos.