En plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, Paula Chaves transita sus últimos meses de embarazo. La modelo espera ansiosa la llegada de su hija Filipa, fruto de su amor con Pedro Alfonso, y en las últimas horas escogió quién será la madrina de su beba.

Entre sus amistades en el mundo de la farándula argentina, la conductora le pidió a Zaira Nara que cumpla este rol en la vida de su pequeña y la forma en que lo hizo conmovió a la modelo. Se trata de un emotivo video, donde Paula repasa sus años de amistad con Zaira y al final escribe: "Hola Zai soy Filipa, ¿querés ser mi madrina?".

Sin dudarlo, la hermana de Wanda aceptó la propuesta y escribió en su cuenta de Instagram: "En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llego este video. Realmente no me lo esperaba y me lleno tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo. Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad que empezó gracias a nuestro trabajo. Pasamos miles de momentos juntas, la mayoria hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas. Hoy además de todas nuestras anécdotas somos familia. Obvio que si bebita. Re contra SI. @chavespauok @pedroalfonsoo Gracias por elegirme! Los amo".