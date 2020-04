Este martes es el cumpleaños de Carmen Barbieri y a pesar de los momentos difíciles que le toca atravesar este año, la capocómica se muestra con la fuerza que siempre le caracterizó para afrontar las piedras en el camino.

Como era de esperarse, Barbieri recibió miles de saludos de personas allegadas y también de algunas figuras de la farándula argentina. La propia Carmen compartió un video en sus redes con varios saludos.

Aunque el mensaje que más se destacó fue el de su hijo Fede Bal. "Vieja, Te Amo. Muy feliz cumpleaños, que seas muy feliz. Mirá la casa, mirá lo linda que está. Te Amo", expresa el actor en el video que le envío a su madre para mostrarle todo su cariño en esta fecha tan especial.

Es que a raíz de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, la humorista no puede ver a su hijo ni acompañarlo en el tratamiento que lleva a cabo para vencer el cáncer de intestino.“Lo veo a través de videollamada, hablamos todo el tiempo, pero el momento en el que nos vemos cara a cara es cuando va a la sesión de rayos y quimioterapia al Fleming, que pasa por casa y lo veo desde la puerta, a través del vidrio del auto”, reveló Carmen.

“¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, muy duro”, completó notablemente angustiada por la situación.

Sin embargo, no todo es malo ya que cuenta con el apoyo de María Eugenia Fernández Rousse de Laprida, una de las "Trillizas de Oro", quien le aconseja cómo llevar de la mejor manera este momento. “Hablo mucho María Eugenia, la trilliza de oro, ella perdió a su hija por un cáncer y me escucha, me comprende y me aconseja. Me dice que lo que está haciendo Fede está perfecto, que todo lo que le están recomendando desde lo nutricional hasta lo medicinal es correcto y por supuesto yo la escucho, ella pasó por tratamientos junto a Geñi durante dos años. Me pide que esté tranquila y que confíe. Y que hay cosas que llevan este tratamiento que son normales. Es una gran mujer con una gran valentía", concluyó.