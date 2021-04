Tras sufrir un brote psicótico complejo, en el que había agredido a su familia, Felipe Pettinato se encuentra mucho mejor y celebró su cumpleaños. Su hermana Tamara lo saludó en las redes con un tierno mensaje de apoyo.

En los primeros días de marzo, el hijo de Roberto Pettinato sufrió un episodio psiquiátrico y agredió a Tamara, y a su madre, Cecilia Dutelli, en su domicilio del barrio de Saavedra. Además, se mostró violento con un médico que lo asistía y por eso intervino personal de la Policía de la Ciudad.

El episodio terminó con el joven siendo trasladado al Hospital Pirovano luego de que la psiquiatra que atendió a Felipe diagnosticara el caso como un “brote psiquiátrico agresivo controlado”, por lo que se decidió que debía realizar un tratamiento en el nosocomio.

En tanto, las dos familiares del joven declararon haber sufrido heridas en sus brazos. Su hermana, quien es una especie de vocera familiar, le pidió a los medios que no expusieran la delicada situación del imitador de Michael Jackson.

Hace un mes, Felipe volvió a ser noticia al revelar que su pareja, madre de su hja, le había sido infiel con su ex cuñado. En "Los ángeles de la mañana contó: "Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde el 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente'".

El viernes Felipe cumplió 28 años y la conductora le dedicó un tierno posteo por su cumpleaños: "Feliz cumple niño sensible, amoroso y único. Agradezco tenerte en mi vida".

"You are not alone (No estás solo)", finalizó le panelista en Instagram, al subir dos fotos de ellos abrazados y haciendo referencia a la canción de Michael Jackson, ídolo del joven.