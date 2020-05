Luisana Lopilato celebró sus 33 años. Desde Canadá y en cuarentena, la artista festejó con sus tres hijos, Vida, Noah y Elias y su esposo Michael Bublé, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

En el posteo se la puede ver a la actriz de "Casados con Hijos" mientras abraza a sus tres niños. "Feliz cumpleaños Luisana. Gracias por guiar a esta familia con tu fe, amor y altruismo. Sos una heroína y estamos orgullosos de vos y de la mujer en que te convertiste" , escribió el cantante a su esposa.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios y de corazones de los usuarios de Instagram, entre ellos resaltó la respuesta de la cumpleañera quien manifestó entre emoticones de corazones: "Te amo, sos el sostén de esta familia".

Luisana comenzó su cumpleaños con una videollamada de su familia. "Empecé mis 33 con este llamado a las 12 en punto desde Argentina. No se imaginan lo que los amo, siempre me acompañan en todo. Sin ellos no sería lo mismo", compartió Luisana en una historia de Instagram.

Luisana recibió sus 33 en familia.

En las últimas semanas Luisana Lopilato y Michael Bublé estuvieron en boca de todos tras realizar un vivo de Instagram en el que los seguidores de la pareja aseguraron que el cantante maltrató a la actriz por la manera violenta en que la agarraba del brazo. Luego de la polémica que se generó en las redes, la artista desmintió lo sucedido y apoyó a su marido.