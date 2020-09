Luego de un festejo romántico en cuarentena por el cumpleaños de Mica Tinelli, ahora fue el turno de Lisándro López de celebrarlo en casa.

A pesar de que la diseñadora tiene un perfil bajo y no suele mostrar detalles íntimos de su vida privada, le dedicó una tierna publicación a su novio donde sumó algunas fotografías y videos inéditos que dejaron al descubierto la intensa relación que mantienen.

La tierna publicación de Mica Tinelli para Lisandro López.

"Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos", empezó Mica con una cita del libro "Rayuela" de Julio Cortázar. "Feliz cumpleaños Lichi hermoso de mi corazón. Deseo que seas muy feliz siempre y que todo lo que soñas se haga realidad. Te amo mucho mucho mucho! Sos el mejor compañero que puedo haber encontrado", expresó.

.

Además, la hija de Marcelo Tinelli reveló cómo es su noviazgo y la convivencia junto a López en una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram. “Nos llevamos bien, nos complementamos. Respetamos nuestros espacios dentro de la casa, creo que eso es clave", manifestó convencida.

Al ser consultada sobre cómo transita la cuarentena por coronavirus, respondió sincera: “Tratando de llevarla con muuucha calma. Al principio me costó, me daba miedo sentirme ‘encerrada’, sentía como claustrofobia. Después me fui adaptando y entendiendo que esto es lo que hay que hacer, en este momento me da más miedo salir. Me siento más tranquila en casa. Pero obviamente todo el tiempo vamos pasando por todo tipo de estados y sintiendo todo tipo de emociones, creo que es lo que nos pasa a todos”.